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Российская армия вооружилась новейшим пистолетом
Соответствующий приказ должен быть подписан в ближайшее время
Благодаря генеральному директору Центрального института точного машиностроения Альберту Бакову, в сети появилась подробная информация о том, что Министерство обороны России примет в ближайшее время на вооружение пистолет "Удав". Об этом сообщают “Известия” со ссылкой на слова гендиректора.
Так, если верить словам главы компании, российское военное ведомство уже приняло окончательное решение о вооружении пистолетами типа "Удав", правда все же остались некоторые формальности, связанные с оформлением документации — так, в ближайшее время ожидается подписание документа министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу.
”Решение есть. Еще осталась не то чтобы формальность, но должен быть приказ министра обороны о принятии на вооружение”, — рассказал Баков в разговоре с российским изданием “Известия”.
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