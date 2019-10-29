Российская армия вооружилась новейшим пистолетом

Так, если верить словам главы компании, российское военное ведомство уже приняло окончательное решение о вооружении пистолетами типа "Удав", правда все же остались некоторые формальности, связанные с оформлением документации — так, в ближайшее время ожидается подписание документа министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу.

”Решение есть. Еще осталась не то чтобы формальность, но должен быть приказ министра обороны о принятии на вооружение”, — рассказал Баков в разговоре с российским изданием “Известия”.