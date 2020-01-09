Российская армия закупит первую партию новейших отечественных пистолетов до конца года

”В 2020 году партия 9 мм пистолетов "Удав" поступит в подразделения Министерства обороны Российской Федерации. В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятие оборонно-промышленного комплекса передаст Минобороны России 50 новейших пистолетных комплексов”, — говорится в официальном сообщении ведомства.

Напомним, что новейший девятимиллиметровый самозарядный пистолет “Удав” был разработан под патрон 9х21 миллиметр, при этом в версии с повышенной мощностью. Благодаря этому пистолет способен на расстоянии в несколько десятков шагов пробить бронежилет второго класса.