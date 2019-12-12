Российская артиллерия начнет использовать "пластиковые" снаряды

”Сейчас ведется подготовка к серийному производству 30-миллиметровых выстрелов с пластмассовыми ведущими устройствами для артиллерийских комплексов Сухопутных войск. Государственные испытания данных изделий успешно завершены”, — рассказал Владимир Лепин.

Помимо всего прочего, эксперты считают, что использование нового типа боеприпасов сумеет обеспечить высокую стабильность баллистических характеристик. К слову, “пластмассовые” боеприпасы уже сейчас используются во время стрельбы из корабельных зенитных комплексов, а также авиационных пушек.