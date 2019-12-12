Наука и технологии
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Российская артиллерия начнет использовать "пластиковые" снаряды
Нанотехнологии — они такие
Генеральный директор концерна “Техмаш” Владимир Лепин официально объявил о том, что уже в первом квартале 2020 года Сухопутные войска Российской Федерации возьмут на вооружение 30мм боеприпасы, имеющие в конструкции пластмассовые элементы. По мнению экспертов, данный тип снарядов заметно повысит живучесть каналов стволов.
”Сейчас ведется подготовка к серийному производству 30-миллиметровых выстрелов с пластмассовыми ведущими устройствами для артиллерийских комплексов Сухопутных войск. Государственные испытания данных изделий успешно завершены”, — рассказал Владимир Лепин.
Помимо всего прочего, эксперты считают, что использование нового типа боеприпасов сумеет обеспечить высокую стабильность баллистических характеристик. К слову, “пластмассовые” боеприпасы уже сейчас используются во время стрельбы из корабельных зенитных комплексов, а также авиационных пушек.