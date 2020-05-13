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Российская авиакомпания "Победа" начнет полеты с 1 июня и снизит цену на билеты втрое
Продажа билетов начнется уже завтра
Российская авиакомпания "Победа" уже с 14 мая начнет продажу билетов на летние рейсы по 73 различным маршрутам внутри России. При этом, что интересно, сами полеты начнутся с 1 июня, а цена на билеты будет снижена практически в три раза.
”На официальном сайте pobeda.aero 14 мая начнется продажа билетов на летние рейсы: средний тариф грядущего сезона почти в три раза ниже среднего тарифа летнего сезона 2019 года. В продажу будут добавлены билеты на рейсы по 73 российским маршрутам”, — говорится в официальном заявлении пресс-службы компании.
Что интересно, представители “Победы” также сообщили и о том, что более 60% всех билетов на июнь будет предложено по 499-2999 рублей.