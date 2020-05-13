Российская авиакомпания "Победа" начнет полеты с 1 июня и снизит цену на билеты втрое

”На официальном сайте pobeda.aero 14 мая начнется продажа билетов на летние рейсы: средний тариф грядущего сезона почти в три раза ниже среднего тарифа летнего сезона 2019 года. В продажу будут добавлены билеты на рейсы по 73 российским маршрутам”, — говорится в официальном заявлении пресс-службы компании.

Что интересно, представители “Победы” также сообщили и о том, что более 60% всех билетов на июнь будет предложено по 499-2999 рублей.