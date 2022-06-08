Российская авиакомпания S7 остановила разработку собственной ракеты-носителя

При этом эта информация нашла официальное подтверждение — представители S7 Space заявили, что всё так и есть. Они также отметили, что финансовые проблемы возникли в результате снижения числа рейсов — «когда не летают самолёты, деньги неоткуда взять на другие проекты».

Пресс-служба компании сообщила, что те же трудности привели к приостановке проекта по разработке собственной ракеты-носителя лёгкого класса.