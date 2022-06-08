Российская авиакомпания S7 остановила разработку собственной ракеты-носителя

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Российская авиакомпания S7 остановила разработку собственной ракеты-носителяОстаётся надеяться на скорое возобновление работ в этом направлении
По данным интернет-инсайдеров, российская компания S7 Space уволила сразу 52 сотрудника. Причина — финансовые трудности.
При этом эта информация нашла официальное подтверждение — представители S7 Space заявили, что всё так и есть. Они также отметили, что финансовые проблемы возникли в результате снижения числа рейсов — «когда не летают самолёты, деньги неоткуда взять на другие проекты».
Пресс-служба компании сообщила, что те же трудности привели к приостановке проекта по разработке собственной ракеты-носителя лёгкого класса.
В связи с этим с июня 2022 года S7 Space была вынуждена частично сократить штат сотрудников. Из более чем 100 человек компанию, к сожалению, покинули около 30 сотрудников.
S7 Space