Российская авиакомпания S7 проведет перелет в игре Microsoft Flight Simulator

Само событие должно произойти уже 4 сентября в сообществе S7 Airlines во ВКонтакте, а в качестве маршрута для полета был выбран путь от Москвы до Инсбрука. Ожидается, что в 18:00 по московскому времени в воздух поднимется самолет Airbus A320neo, во время нахождения в пути которого участников онлайн-перелета ждет не только увлекательное зрелище, но и интересная дискуссия. Последнее станет возможным благодаря тому, что на борту авиалайнера соберутся эксперты авиасообщества и известные блогеры.

Представители авиакомпании также сообщили, что во время трансляции S7 Airlines разыграет среди зрителей три сертификата на полет на настоящем авиационном тренажере в учебном центре авиакомпании S7 Training, а также три сертификата номиналом 10 000 миль программы лояльности S7 Priority.