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Российская церковь предложила запретить суррогатное материнство

Инициатива поступила от главы синодального Отдела внешних церковных связей
Российская церковь предложила запретить суррогатное материнство. Данная инициатива поступила от главы синодального Отдела внешних церковных связей митрополита Илариона.

”То уродливое явление, которое получило название суррогатного материнства, оно неизбежно приводит к подобного рода ситуациям, потому что дети становятся предметом торговли, и, с точки зрения Церкви, вся практика суррогатного материнства глубоко безнравственна”, - рассказал представитель РПЦ, комментируя новость о том, что в столице пять младенцев, рожденных суррогатными матерями, в связи с ограничениями ввиду пандемии, не смогли улететь к биологическим родителям. Он также отметил, что сожалеет, что в России все еще узаконен процесс суррогатного материнства.

Кроме того, митрополит Иларион также обратил внимание на то, что в принятых поправках в Конституцию в определении брака сказано о том, что данный “союз заключается для того, чтобы мужчина и женщина могли давать жизнь детям” ,без упоминаний о том, что в данном процессе может участвовать третье лицо.

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