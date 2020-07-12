Российская церковь предложила запретить суррогатное материнство

”То уродливое явление, которое получило название суррогатного материнства, оно неизбежно приводит к подобного рода ситуациям, потому что дети становятся предметом торговли, и, с точки зрения Церкви, вся практика суррогатного материнства глубоко безнравственна”, - рассказал представитель РПЦ, комментируя новость о том, что в столице пять младенцев, рожденных суррогатными матерями, в связи с ограничениями ввиду пандемии, не смогли улететь к биологическим родителям. Он также отметил, что сожалеет, что в России все еще узаконен процесс суррогатного материнства.

Кроме того, митрополит Иларион также обратил внимание на то, что в принятых поправках в Конституцию в определении брака сказано о том, что данный “союз заключается для того, чтобы мужчина и женщина могли давать жизнь детям” ,без упоминаний о том, что в данном процессе может участвовать третье лицо.