Российская «Чайка» обнаружит объекты вокруг аэропорта

Исследователи из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (СПбГЭТУ) «ЛЭТИ» разработали комплекс «Чайка», который обнаруживает и классифицирует различные объекты в воздухе на расстоянии до полутора километров вокруг аэропорта.

Система состоит из трех основных сенсоров. Пассивный когерентный локатор позволяет обнаруживать движущиеся воздушные цели в радиусе 30 километров. Устройство работает без собственного передатчика, используя для локации сигналы расположенных неподалеку телекоммуникационных систем — к примеру, цифрового телевидения. Это свойство позволяет использовать его незаметно для злоумышленников.

Второй модуль комплекса — видеокамера с высоким разрешением для определения типа воздушного объекта. В качестве третьего модуля выступает инфракрасная камера, способная следить за летящим объектом вечером и ночью, а также при сложных погодных условиях, например, в тумане. Для «Чайки» написано программное обеспечение, позволяющее обрабатывать информацию, классифицировать и сопровождать объекты в воздухе.

Комплекс способен в любое время суток и при любой погоде обнаруживать летающие объекты в радиусе 1,5 км от аэропорта и отслеживать их перемещение. В случае приближения целей на расстояние в 800 метров «Чайка» способна распознавать различные виды воздушных целей. Система может не только распознать, что летит, например, дрон или птица, но и определить вид этих птиц — что отличает комплекс от существующих аналогов, подчеркивает декан факультета радиотехники и телекоммуникаций СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Наталия Обухова.