Российская «флотилия» компактных спутников на орбите подтвердила свою эффективность

Группа компактных спутников, созданных российскими и белорусскими университетами за последние пять лет, зафиксировала 20 гамма-всплесков на орбите. Эти данные, как сообщили в пресс-службе Российского научного фонда (РНФ), подтвердили, что микроспутники могут эффективно наблюдать за гамма-вспышками по всему небесному своду.

Заведующий лабораторией космической рентгеновской и гамма-астрономии МГУ Анатолий Июдин рассказал, что в рамках программы «Созвездие-270» планируется запустить ещё 20 кубсатов. Он также отметил, что будет развиваться сеть наземных приёмных станций для синхронизации наблюдений с орбиты и земли, что позволит отслеживать гамма-всплески почти из любой точки неба.

Кубсатов, которые с 2019 года выводились на орбиту, имеют детекторы рентгеновского и гамма-излучения, а также спектрометры для наблюдений в видимом и ультрафиолетовом диапазонах. Учёные подытожили, что их наблюдения выявили два десятка гамма-всплесков, включая три сильные вспышки в августе и сентябре 2023 года. Эти результаты подтверждают эффективность использования компактных спутников для изучения космической погоды и гамма-излучения, а также показывают, что некоторые всплески не были обнаружены другими обсерваториями, такими как американский телескоп «Ферми».