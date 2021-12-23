Наука и технологии
Сегодня в 14:04
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Российская госинспекция недвижимости представила робопса-помощника

Тесты в городе начнутся уже в 2022 году
На службу к специалистам Госинспекции по недвижимости поступил робопес. Он будет ходить по заранее заданному маршруту, фотографировать и снимать на видео различные нарушения.

В ближайшее время робособака приступит к обучению — перемещению по заданным маршрутам и проведению фото- и видеофиксации, а в 2022 году пройдет апробацию в реальных городских условиях

Владислав Овчинский
Начальник Госинспекции по недвижимости

Как отмечают в ведомстве, умный помощник характеризуется отличной обучаемостью, многофункциональностью, высокой производительностью и маневренностью. Первые тестовые выходы будут проходить в Центральном административном округе.

Внешне робот не сильно отличается от, ранее увиденных, робопсов Boston Dynamics. Однако его особенностью является его “морда”, на которой изображена улыбка. У робота имеется GPS-модуль, световой радар для измерения расстояния и формирования вокруг себя трехмерной карты пространства. Встроенная камера позволяет вести онлайн-трансляцию процесса разведки.

Источник: Мэрия Москвы
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