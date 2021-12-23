Российская госинспекция недвижимости представила робопса-помощника

Как отмечают в ведомстве, умный помощник характеризуется отличной обучаемостью, многофункциональностью, высокой производительностью и маневренностью. Первые тестовые выходы будут проходить в Центральном административном округе.



Внешне робот не сильно отличается от, ранее увиденных, робопсов Boston Dynamics. Однако его особенностью является его “морда”, на которой изображена улыбка. У робота имеется GPS-модуль, световой радар для измерения расстояния и формирования вокруг себя трехмерной карты пространства. Встроенная камера позволяет вести онлайн-трансляцию процесса разведки.