Российская госкорпорация откажется от компьютеров на отечественном процессоре

По словам источника, данная сделка была сорвана Федеральной антимонопольной службой, что, в свою очередь, обусловлено заявкой компании “Смарт текнолоджис”. Так, представители компании пожаловались на несколько нарушений, допущенных в официальных документах РЖД, в которых речь шла об электронно-механических составляющих компьютера. Сообщается, что в документах были указаны характеристики, соответствующие определенной продукции МЦСТ, а это, в свою очередь, считается нарушением закона.

Представители Федеральной антимонопольной службой передали в РЖД предписание по устранению нарушений, обнаруженных в документах, в связи с чем корпорация решила вернуть аукционные заявки. Однако стоит отметить, что это вовсе не означает отмену проекта. Сообщается, что РЖД намерена продолжить прием заявок после ликвидации нарушений.