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Российская госкорпорация откажется от компьютеров на отечественном процессоре

Однако это временное явление
Напомним, что буквально в декабре текущего года стало известно, что РЖД запланировала приобрести порядка 15 тысяч компьютеров, работающих на базе отечественного процессора “Эльбрус”. Сейчас же сообщается, что российская госкорпорация откажется от данной покупки.

По словам источника, данная сделка была сорвана Федеральной антимонопольной службой, что, в свою очередь, обусловлено заявкой компании “Смарт текнолоджис”. Так, представители компании пожаловались на несколько нарушений, допущенных в официальных документах РЖД, в которых речь шла об электронно-механических составляющих компьютера. Сообщается, что в документах были указаны характеристики, соответствующие определенной продукции МЦСТ, а это, в свою очередь, считается нарушением закона.

Представители Федеральной антимонопольной службой передали в РЖД предписание по устранению нарушений, обнаруженных в документах, в связи с чем корпорация решила вернуть аукционные заявки. Однако стоит отметить, что это вовсе не означает отмену проекта. Сообщается, что РЖД намерена продолжить прием заявок после ликвидации нарушений.