Российская ИБ-компания вошла в европейский топ-5

Группа компаний «Солар» заняла 5-е место среди европейских компаний по обслуживанию информационной безопасности (ИБ). Они составили рейтинг на основе отчётности компаний и данных в СМИ. Это основывается на доходе от услуг кибербезопасности, который составил 6,9 миллиарда рублей, или 75 миллионов евро в 2023 году.

Сервис-провайдеры отобраны из списка TOP-250 MSSPs, 2023 Edition CyberRisk Alliance по уровню выручки. В мировом рейтинге «Солар» заняла 15 место. Количество клиентов и штат сотрудников увеличилось, а привлечение новых заказчиков ускорилось в несколько раз.

Директор центра противодействия кибератакам Solar JSOC, ГК «Солар», отметил, что российский рынок кибербезопасности составляет всего 1% от мирового. Однако стоимость услуг в России значительно ниже, чем в других странах.