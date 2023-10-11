Российская ИТ-компания выпустила новую систему защиты от кибератак

Компания Positive Technologies представила систему MaxPatrol EDR, которая помогает защитить компьютеры и серверы от сложных кибератак. Эта система позволяет выявлять атаки и реагировать на них быстро, минимизируя потенциальный вред. EDR-система фокусируется на конечных устройствах, таких как ноутбуки, компьютеры и серверы, которые часто являются целями киберпреступников.

MaxPatrol EDR использует статический и поведенческий анализ, а также экспертные правила для выявления и реагирования на киберугрозы. Это важно, так как хакеры часто скрывают свою активность, делая её похожей на легитимную. Это первый продукт такого рода, представленный Positive Technologies.

Исследование компании показало, что 14% российских компаний уже используют подобные решения, 26% планируют внедрить их, а 30% понимают важность такой защиты, но сталкиваются с финансовыми ограничениями. Руководитель Positive Technologies по защите от комплексных атак отметил, что традиционные средства защиты не всегда способны справиться с новыми угрозами, и системы EDR становятся все более необходимыми.