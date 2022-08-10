Российская кибергруппировка Killnet заблокировала работу американской оборонной компании Lockheed Martin

Об этом рассказал основатель хакерской группировки под ником KillMilk в своём Telegram-канале. Хакеры начали атаковать сайт Lockheed Martin с 1 августа. В итоге сайт был взломан и скачаны данные сотрудников, а также всех кандидатов на работу в компании.

Кроме того, Killnet взломали систему авторизации для сотрудников и даже некоторые сервисы NASA. При этом в Killnet рассказали, что не имеют претензий непосредственно к NASA, но агентство всё же должно понести наказание за то, что «помогает террористам».

Также специалисты отметили, что Lockheed Martin восстановила системы, а данные сотрудников — нет.