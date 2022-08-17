Российская Killnet «уронила» 207 эстонских сайтов в отместку за снос памятника советскому танку

Сразу после этого российская кибергруппировка Killnet «уронила» 207 эстонских сайтов, связанных с государственными органами и коммерческими организациями. Вероятно, это был ответ на действия эстонских властей.

«В данный момент в Эстонии наблюдаются большие проблемы с оплатой онлайн», — сказано в сообщении Killnet.