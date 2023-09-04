Российская компания аренды электросамокатов протестировала управление ими силой мысли

Сервис кикшеринга Whoosh и российская биотехлаборатория Neiry провели уникальный эксперимент, в котором впервые в мире был протестирован электросамокат, который можно управлять силой мысли. Этот самокат позволяет регулировать скорость движения без необходимости использования рук — все это осуществляется благодаря анализу активности головного мозга.

Интересно, что это пилотный проект, и на данный момент Whoosh не планирует внедрять данную функцию в свои массовые поездки. Эксперимент использовал нейроинтерфейс Neiry, который собирает данные о мозговой активности человека, включая его уровень концентрации, стресс и усталость. С помощью этого устройства и алгоритмов анализа информации мозговая активность была связана со скоростью самоката, Whoosh.

Важно отметить, что скорость самоката изменялась в зависимости от уровня концентрации водителя. Когда пользователь сосредотачивался, самокат разгонялся, особенно на ровной дороге без препятствий. Если же концентрация снижалась, то скорость автоматически уменьшалась. Таким образом, разработчики достигли управления скоростью самоката «силой мысли».