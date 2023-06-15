Российская компания будет запускать частные грузовые ракеты в космос каждую неделю

Компании, представленные на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023), заключили соглашение о сотрудничестве в области информационных и аэрокосмических технологий. Главной инициативой является запуск ракеты, которая будет собирать данные для разработки новых космических аппаратов и их группировок.

В рамках запуска, который запланирован на конец текущего года, ракета достигнет высоты 100 километров над уровнем моря. В процессе полёта будут проверены системы связи и собрана телеметрия. Будет проведён эксперимент с передачей информации через Интернет вещей (IoT) на беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с использованием космической инфраструктуры.

SR Space отвечает за проектирование, инженерные работы и создание наземной инфраструктуры для запуска и эксплуатации ракеты. Холдинг Т1 предоставляет экспертизу и использует свои вычислительные мощности для моделирования аэродинамических и тепловых нагрузок на ракету.

Ожидается, что после выхода проекта на промышленную стадию, запуски будут проводиться регулярно — до одного раза в неделю. Это может стать новым стандартом в коммерческой доставке грузов в космос. Руководители компаний выразили уверенность в успехе совместного проекта и значимости развития частной космонавтики в России.