Российская компания «Элемент» расширит производство чипов и микросхем

Размещение пройдет в конце мая — начале июня 2024 года. Ожидается, что в свободное обращение поступит не менее 10% акций, что может привлечь до 15 млрд рублей.

«Элемент» направит привлеченные средства на расширение производств, запуск новых продуктов и выход на международные рынки. Акции будут предложены как квалифицированным, так и неквалифицированным инвесторам.

Группа «Элемент» была создана в 2019 году на базе активов АФК «Система» и «Ростеха». В нее входят «Микрон», НИИ электронной техники, НИИ электронной и микроэлектронной аппаратуры «Прогресс», Завод полупроводниковых приборов и другие.

Они занимаются производством интегральных микросхем, полупроводниковых приборов и радиоэлектронной аппаратуры.

В 2023 году «Элемент» раскрыл финансовую отчетность: чистая прибыль выросла на 93% до 5.3 млрд рублей, выручка — на 46% до 35.8 млрд рублей. И «Элемент», и СПБ Биржа находятся под санкциями США, но продолжают свою деятельность.