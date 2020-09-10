Российская компания испытала лазеры для показа рекламы из космоса

”Блок лазеров был запущен в стратосферу на высоту около 30 км для того, чтобы подтвердить проектный уровень мощности источника света в условиях, приближенных к космическим. Будущее искусственное созвездие из спутников станет самой яркой звездой на ночном небе, сопоставимой с яркостью Венеры. Лазеры на спутниках будут включаться только во время пролёта над крупными мегаполисами планеты и сфокусированы таким образом, чтобы не выходить за пределы городов”, — заявил представитель отечественного стартапа.

Также стало известно, что для отслеживания искусственных созвездий будет использоваться специально созданное под это дело приложение для смартфонов. На данный момент продукт находится на стадии разработки. Что же до самих спутниковых систем для демонстрации визуальных сообщений из космоса, то в их основу лягут микроспутники CubeSat “Аурига”.