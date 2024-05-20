Российская компания «Катюша» запустила серийное производство принтеров и МФУ

Компания «Катюша» начала массовое производство высокопроизводительных принтеров и МФУ с использованием российских печатных плат. Это было объявлено в записях в ГИСП Минпромторга.

На форуме «Госзаказ 2024» в Сколково компания представила новые модели принтеров и МФУ с российскими печатными платами. Производство 12 моделей налажено на заводе в Ленинградской области. В линейке есть устройства формата А3 и А4 со скоростью печати от 30 до 50 страниц в минуту.

Председатель совета директоров «Катюши» Максим Виноградов отметил, что компания расширила ассортимент и нарастила объёмы производства с использованием отечественной электроники и программного обеспечения. В апреле 2024 года началось массовое производство принтеров и МФУ на российских печатных платах.

Устройства «Катюша» оснащены российскими компонентами, такими как системные платы, SSD‑накопители и считыватели бесконтактных карт доступа. Они также совместимы с российскими операционными системами Astra Linux, «Альт» и «Ред ОС».