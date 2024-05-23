Российская компания НТЦ ИТ РОСА создаст отечественную игровую консоль

Компания НТЦ ИТ РОСА, связанная с бывшим министром связи Леонидом Рейманом, разрабатывает портативную игровую консоль и программное обеспечение для неё, сообщил источник, близкий к компании. По его словам, разработка ведётся для устройств на базе двух архитектур: х86 и ARM. В качестве базового программного обеспечения рассматривается использование бесплатной операционной системы «РОСА Фрэш» на базе Linux.

Сроки выхода новых устройств на рынок пока не называются, также не обсуждаются и источники игр для них. Однако разработчики смотрят в сторону ниши портативных игровых консолей, где уже представлены компании Valve, Asus, Lenovo и MSI, выпускающие подобные устройства за $600–700. Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков отмечает важность наличия игр для отечественных приставок, их качества и цены, требуя точного маркетингового расчёта для успешного конкурирования с гигантами рынка и одновременного сохранения доступности продукта.