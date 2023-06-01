Российская компания открыла доступ к российскому ПО для учебных заведений

Компания «Астра», которая разрабатывает операционную систему astra linux, запустила репозитории с отечественным программным обеспечением специально для школ, вузов и колледжей. Эта новость была сообщена в пресс-службе компании, которая отметила, что репозитории представлены в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России — 2023», проходящей в Нижнем Новгороде. Они предлагают импортонезависимое ПО, которое поможет образовательным учреждениям перейти на российские технологии проще и быстрее.

В репозитории для школ и колледжей доступно более 60 видов бесплатного программного обеспечения, аналогичного тому, которое ранее использовалось в учебных заведениях. Этот список включает системы управления базами данных, программы для удалённой работы, офисные приложения, браузеры, редакторы графики, звука и видео, файл-менеджеры, среды разработки, языки программирования, инструменты для моделирования, симуляторы электрических цепей, электронной логики и контроллеров, программы для 3d-графики и многое другое.

Кроме того, «Астра» создала второй репозиторий с программным обеспечением для вузов, которое необходимо для непрерывности учебного и рабочего процессов. В него входит 160 продуктов. Все эти решения успешно прошли тестирование на совместимость с операционной системой astra linux special edition 1. 7. 2 и 1. 7. 3.