Российская компания по разработке систем распознавания лиц признана лучшей в мире

Важно понимать, что рейтинг NIST, первое место в котором заняла VisionLabs, является, пожалуй, наиболее авторитетным источником эффективности систем распознавания представленных со всех уголков планеты. При этом то, насколько успешно системы справляются со своей задачей, проверяется на многомиллионной закрытой базе фотографий — именно данный фактор является гарантом объективности полученных результатов.

Также стоит отметить, что в общей сложности в тестировании участвовали разработки более 140 ведущих компаний со всего мира. При этом результаты работы алгоритмов VisionLabs в 1,5 раза превышают показатели систем, созданных всеми остальными вендорами, которые представлены в данном топе.