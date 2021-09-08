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Российская компания по заморозке умерших людей обвинила конкурента в краже тела

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В подмосковье разгорелся скандал. Соучредитель компании «Открытая Крионика», специализирующейся на заморозке умерших людей, Дмитрий Квасников обвинил гендиректора фирмы-конкурента «КриоРус» Валерию Удалову в краже тел и оборудования.
Российская компания по заморозке умерших людей обвинила конкурента в краже тела

По словам Квасникова, инцидент произошёл 7 сентября. Тогда Удалова, в сговоре со смотрителем, проникли на территорию криохранилища и вырезали часть стены ангара автогеном, передаёт TJ.

Далее слили большую часть азота из дьюаров и погрузив их прямо с пациентами горизонтально на две машины пытались увезти в сторону недостроенного криохранилища в Твери.

Дмитрий Квасников
Соучредитель фирмы «Открытая Крионика»

Сразу же, как только пропажа была замечена, сотрудники «Открытой Крионики» вызвали полицию, после чего Валерию Удалову задержали на выезде из микрорайона. Тела, в свою очередь, вернули на прежние места.

На данный момент не совсем ясно, пострадали ли «замороженные клиенты» в результате произошедшего.

Стоит отметить, что сама Удалова заявила о законности вывоза оборудования из хранилища и о том, что её никто не задерживал. Тела же вернули на места, так как полиция распорядилась так сделать, «чтобы разобраться с документами».