Российская компания по заморозке умерших людей обвинила конкурента в краже тела

Российская компания по заморозке умерших людей обвинила конкурента в краже телаКиберпанк по-русски
По словам Квасникова, инцидент произошёл 7 сентября. Тогда Удалова, в сговоре со смотрителем, проникли на территорию криохранилища и вырезали часть стены ангара автогеном, передаёт TJ.
Далее слили большую часть азота из дьюаров и погрузив их прямо с пациентами горизонтально на две машины пытались увезти в сторону недостроенного криохранилища в Твери.
Сразу же, как только пропажа была замечена, сотрудники «Открытой Крионики» вызвали полицию, после чего Валерию Удалову задержали на выезде из микрорайона. Тела, в свою очередь, вернули на прежние места.
На данный момент не совсем ясно, пострадали ли «замороженные клиенты» в результате произошедшего.
Стоит отметить, что сама Удалова заявила о законности вывоза оборудования из хранилища и о том, что её никто не задерживал. Тела же вернули на места, так как полиция распорядилась так сделать, «чтобы разобраться с документами».