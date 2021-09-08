Российская компания по заморозке умерших людей обвинила конкурента в краже тела

Сразу же, как только пропажа была замечена, сотрудники «Открытой Крионики» вызвали полицию, после чего Валерию Удалову задержали на выезде из микрорайона. Тела, в свою очередь, вернули на прежние места.

На данный момент не совсем ясно, пострадали ли «замороженные клиенты» в результате произошедшего.

Стоит отметить, что сама Удалова заявила о законности вывоза оборудования из хранилища и о том, что её никто не задерживал. Тела же вернули на места, так как полиция распорядилась так сделать, «чтобы разобраться с документами».