Российская компания показала свою замену ушедшему Miro

Холдинг Т1, создатель платформы корпоративных коммуникаций DION, представил новый инструмент — интерактивную онлайн-доску DION.Whiteboard. Этот инструмент помогает командам эффективнее работать вместе, создавая ментальные карты, выстраивая логику процессов и генерируя идеи. Функция уже доступна всем пользователям DION и предоставляется по запросу.

DION.Whiteboard позволяет пользователям выполнять привычные задачи, такие как размещение и редактирование текстов и изображений, использование фигур-коннекторов и инструментов рисования. Также доступны функции управления, включая присвоение названий доскам, их группировку в папки и выборочный доступ. Продукт разработан с учётом специфики российского бизнеса и соответствует актуальным нормативным требованиям.

Уже сейчас DION.Whiteboard можно использовать для совместных обсуждений, создания блок-схем и архитектурных эскизов. В ближайшее время инструмент дополнится библиотекой готовых шаблонов, функцией комментирования и возможностью проведения голосований. В будущем также планируется поддержка переноса проектов из других сервисов. Разработчики считают, что новый функционал станет достойной альтернативой Miro, который прекратит работу в России в сентябре.