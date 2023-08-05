Российская компания поставила индийским школам системы распознавания лиц

Компания уже поставила лицензии на использование 5 тысяч камер видеонаблюдения с технологией распознавания лиц. В каждом классе будет установлено по 3-4 камеры.

Систему установят в школах 220 городов Индии. Система NtechLab нужна индийским школам для борьбы с фальсификацией результатов на этапе проверки учебных работ. Камеры помогут контролировать посещаемость экзаменов: система будет сравнивать лица учеников, присутствующих на экзаменах, с их фото в документах. Таким образом планируется пресечь сдачу экзаменов другим человеком.