Российская компания поставила индийским школам системы распознавания лиц

19:12, 05 августа 2023
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Российская компания поставила индийским школам системы распознавания лицДля проведения экзаменов
Российский разработчик систем распознавания лиц NtechLab заключил контракт на поставку этих продуктов школам Индии для проведения экзаменов.
Компания уже поставила лицензии на использование 5 тысяч камер видеонаблюдения с технологией распознавания лиц. В каждом классе будет установлено по 3-4 камеры.
Систему установят в школах 220 городов Индии. Система NtechLab нужна индийским школам для борьбы с фальсификацией результатов на этапе проверки учебных работ. Камеры помогут контролировать посещаемость экзаменов: система будет сравнивать лица учеников, присутствующих на экзаменах, с их фото в документах. Таким образом планируется пресечь сдачу экзаменов другим человеком.
Источник:RB.RU
Автор:Андрей КадуковТеги: