Российская компания представит конструктор для сборки 5G- и 4G-станций уже в 2023 году

Сообщается, что благодаря новой платформе можно будет собирать станции мобильной связи из отдельных элементов, буквально как конструктор. При этом данная разработка должна стать отличной основой и для производства своих станций другими компаниями.

Ожидается, что новинка окажется прототипом открытого технологического решения, что в свою очередь позволит операторам закупать или оптимизировать софт под станции.

Если всё пойдёт по плану, то уже в сентябре 2023 года специалисты создадут прототип, который затем ляжет в основу развития серийного производства.

Напомним, что ранее представители Ростеха заявили об отказе от развития 5G-сетей. Вместо них в компании сделали выбор в пользу технологии LTE.