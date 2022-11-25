Российская компания представит конструктор для сборки 5G- и 4G-станций уже в 2023 году

Российская компания представит конструктор для сборки 5G- и 4G-станций уже в 2023 годуLEGO для инженеров
Отечественная компания «Элтекс», занимающаяся производством телеком-оборудования, рассказала о планах на 2023 год. Новосибирские специалисты намерены представить аппаратную платформу для производства базовых станций 4G и 5G.
Фото: GSM-Репитеры
Сообщается, что благодаря новой платформе можно будет собирать станции мобильной связи из отдельных элементов, буквально как конструктор. При этом данная разработка должна стать отличной основой и для производства своих станций другими компаниями.
Ожидается, что новинка окажется прототипом открытого технологического решения, что в свою очередь позволит операторам закупать или оптимизировать софт под станции.
Если всё пойдёт по плану, то уже в сентябре 2023 года специалисты создадут прототип, который затем ляжет в основу развития серийного производства.
Напомним, что ранее представители Ростеха заявили об отказе от развития 5G-сетей. Вместо них в компании сделали выбор в пользу технологии LTE.