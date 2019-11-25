Российская компания продает китайскую подделку под видом собственного "убийцы" Mi Band от Xiaomi
Так, российский производитель в качестве преимущества своего устройства называет его водонепроницаемость, а также IPS-экран диагональю 0,96 дюйма с японскими сенсорами Kionix и процессором Nordic. Емкость аккумулятора, по словам производителя, составляет 90 мАч, благодаря чему браслет в состоянии проработать от одного заряда несколько дней. Устройство, конечно, не Mi Band, но учитывая, что создавалось оно силами российских разработчиков, можно сделать “скидку” для первого раза. Или нет? Пользователи сети практически сразу после публикации компании, в котором говорилось об анонсе новинки, нашли на AliExpress точно такой же браслет с точно такими же характеристиками. Правда цена устройства с китайской площадки была 2 100 рублей, в то время как “российский аналог” предлагается за 2 500 рублей.
Напомним, что некоторое время назад точно также пользователи раскусили “фирменные” беспроводные наушники от Black Star стоимостью 6 990 рублей, найдя точно такое же устройство на китайской онлайн-площадке по цене примерно в 2 000 рублей.