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Российская компания продает китайскую подделку под видом собственного "убийцы" Mi Band от Xiaomi

Кто-то и вправду пытается так одурачить народ в 2019 году?
В сети появилась информация о том, что российская компания Inoi представила свой первый многофункциональный спортивный браслет Inoi Band. И все бы ничего, если бы пользователи практически мгновенно не нашли на AliExpress лот с точно таким же “умным” браслетом по более низкой цене и под брендом совершенно другого производителя.

Так, российский производитель в качестве преимущества своего устройства называет его водонепроницаемость, а также IPS-экран диагональю 0,96 дюйма с японскими сенсорами Kionix и процессором Nordic. Емкость аккумулятора, по словам производителя, составляет 90 мАч, благодаря чему браслет в состоянии проработать от одного заряда несколько дней. Устройство, конечно, не Mi Band, но учитывая, что создавалось оно силами российских разработчиков, можно сделать “скидку” для первого раза. Или нет? Пользователи сети практически сразу после публикации компании, в котором говорилось об анонсе новинки, нашли на AliExpress точно такой же браслет с точно такими же характеристиками. Правда цена устройства с китайской площадки была 2 100 рублей, в то время как “российский аналог” предлагается за 2 500 рублей.

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Inoi Band российского производства

Напомним, что некоторое время назад точно также пользователи раскусили “фирменные” беспроводные наушники от Black Star стоимостью 6 990 рублей, найдя точно такое же устройство на китайской онлайн-площадке по цене примерно в 2 000 рублей.