Российская компания проверила полезность четырехдневной рабочей недели

Компания сообщила о том, что основанием для проведения теста оказалось выступление премьер-министра Дмитрия Медведева. По его словам, при сокращении рабочего времени эффективность труда сотрудников может повыситься. Для проверки такого подхода, компания на один месяц перевела целый отдел на четырехдневную рабочую неделю. До начала эксперимента, за один день специалист отдела по работе с претензиями обрабатывал около 100 обращений, а за обычную рабочую неделю — примерно 500. По результатам проверки оказалось, что в реальной жизни среднее количество “закрытых” претензий снизилось до 90 в день, из-за чего недельная производительность снизилась на 28%. Изначально же планировалось, что после перехода на сокращенную рабочую неделю производительность должна наоборот вырасти, хотя бы до 125 обработанных заявок в день.

”Пока это всё сказки. А переход на 4-дневную рабочую неделю без потерь — иллюзия. Тем не менее, наша компания всерьез задумалась о словах Премьер-министра и провела собственное исследование. Выглядит все довольно просто и логично, но, как показала практика, производительность труда не увеличивается, а уменьшается”, — прокомментировал результаты тестирования управляющий партнёр «220 Вольт» Алексей Фёдоров.