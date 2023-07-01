Российская компания разработала инструмент распознавания дипфейков

18:10, 01 июля 2023
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Российская компания разработала инструмент распознавания дипфейковТочность определения достигает 100%
Российская компания VisionLabs, разработчик систем машинного обучения и компьютерного зрения, разработала инструмент распознавания дипфейков — синтезированного нейросетью изображения лица, изменённой мимики.
По сообщениям компании, в зависимости от качества исходного видеоматериала точность распознавания достигает 100%.
Система находит в кадре подмену лица или мимики человека, определяет сгенерированные ИИ лица.
Источник:RB.RU
Автор:Андрей КадуковТеги: