Наука и технологии
18:10, 01 июля 2023
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Российская компания разработала инструмент распознавания дипфейков

Точность определения достигает 100%

Российская компания VisionLabs, разработчик систем машинного обучения и компьютерного зрения, разработала инструмент распознавания дипфейков — синтезированного нейросетью изображения лица, изменённой мимики.

По сообщениям компании, в зависимости от качества исходного видеоматериала точность распознавания достигает 100%.

Система находит в кадре подмену лица или мимики человека, определяет сгенерированные ИИ лица.

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