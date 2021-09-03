Российская компания разработала реалистичную кожу для роботов

Основатель компании Олег Кивокурцев отметил, что «Промобот» производит кожу по собственной технологии. Это трёхслойный силикон с реальным «рисунком» кожи человеческой. Материал повторяет разрез глаз, размер губ, морщины, микромимику и другие характеристики человека.

Отмечается, что компания настроена на конкуренцию с другими игроками рынка робототехники. И, учитывая мировые тенденции, стремится к максимальному сходству роботов с людьми. «Для индустрии сервисной робототехники очень важно иметь реалистичную внешность. Именно поэтому наша команда делает большой упор на производство кожи, максимально похожей на человеческую. Тот, кто первым сделает неотличимого от человека робота, захватит большую часть рынка», – отметил Кивокурцев.