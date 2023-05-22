Российская компания-разработчик VPN подтвердила утечку данных пользователей

Российская компания «Инфотекс», занимающаяся разработкой VPN-решений и средств защиты информации, подтвердила, что произошла утечка данных пользователей их сайта. В результате проведённой проверки было обнаружено, что информация учётных записей пользователей попала в публичный доступ.

Представители компании заявили, что было отправлено уведомление о данном инциденте в Роскомнадзор в соответствии с требованиями. Важно отметить, что веб-сервер, системы управления и операционные системы компании не пострадали и остались неподверженными атаке.

Сегодня «Инфотекс» является одним из ведущих разработчиков программно-аппаратных, VPN-решений и средств защиты информации на территории России.

20 мая Telegram-канал «Утечки информации» опубликовал информацию о утечке данных, которая затронула около 60 тысяч пользователей сайта infotecs.ru. В доступе оказались такие данные, как логины, ФИО, адреса электронной почты, телефоны, пароли, информация о месте работы и должности, а также даты регистрации и последней активности на сайте (в период с 24 марта 2010 года по 24 апреля 2023 года).

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля рассмотреть вопрос о введении оборотных штрафов для компаний, допустивших утечку данных. По информации из источников, Минцифра рассматривает возможность увеличения размера штрафов до 500 миллионов рублей. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов высказал предложение увеличить размеры штрафов до 1 миллиарда рублей, считая, что эта сумма является адекватной, так как данные, утёкшие в результате таких инцидентов, могут быть проданы на теневых форумах.