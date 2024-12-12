Российская компания RuVDS запустит панель управления серверами на орбиту

Российская компания RuVDS выведет на орбиту пикоспутник, который станет базой для работы панели управления виртуальными серверами Ispmanager. Запуск намечен на конец 2024 — начало 2025 года. Как сообщили представители компании, это будет первый случай использования подобной технологии в космосе.

В RuVDS уточнили, что для космической миссии разработана специальная версия Ispmanager, адаптированная под оборудование спутника. Генеральный директор RuVDS Никита Цаплин отметил, что проект полностью отвечает задачам, поставленным перед спутником, и выразил уверенность в успехе команды. В свою очередь, глава Ispmanager Федор Богомолов подчеркнул, что выход на орбиту стал важным шагом для компании, добавив, что это открывает новые горизонты для развития продукта.

Новый спутник станет вторым для RuVDS. Первый аппарат, запущенный в 2023 году, обеспечил хостинг сайта прямо из космоса и провёл эксперименты в сфере кибербезопасности. Новый спутник, созданный на базе платформы Trisat, весит всего 0,5 кг, но оснащён всеми необходимыми системами, включая микрокомпьютер с камерой. Разработчики уверены, что он станет востребованным инструментом для IT-энтузиастов и любителей космических технологий.