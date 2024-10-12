Российская компания «Софтлайн» создаст импортонезависимую систему оплаты

Группа компаний «Софтлайн» активно движется к созданию собственной системы оплаты, приобретая финтех-компании, чтобы укрепить свои позиции на этом рынке. В 2023 году они приобрели производителя POS-терминалов «Инверсум», за который изначально было выплачено всего 7,5 тыс. рублей. Однако общая сумма, которую «Софтлайн» может заплатить за «Инверсум», может достигнуть 283 млн рублей с учётом краткосрочных и долгосрочных вознаграждений.

Не менее значительным стало приобретение группы компаний ВВП в 2022 году, на которое «Софтлайн» может потратить до 227 млн рублей. Суммарно расходы на приобретение «Инверсум» и группы ВВП могут составить до 514 млн рублей. Эти инвестиции говорят о серьёзных намерениях компании развивать собственные решения в области безналичных платежей, считают эксперты.

По словам Александра Шпета, из группы ВВП, присоединение к «Софтлайн» и приобретение «Инверсум» дают возможность ускорить разработку отечественных платёжных терминалов. Он отметил, что эти шаги помогут создать более удобные и безопасные решения для банков и ритейла. В условиях растущего спроса на российские терминалы, компании намерены предложить полностью импортонезависимые продукты, что позволит занять более значительную долю на рынке.