Российская компания создала ИИ для упрощения платежей со смартфона

Ведущий разработчик Smart Engines представил новый искусственный интеллект (ИИ), который упростил процесс платежей через банковские приложения. Теперь клиенты могут просто указать, что они хотят оплатить, и новый ИИ самостоятельно распознает информацию. Это может быть QR-код, номер телефона или банковской карты.

Инновация называется Universal Pay и позволяет клиентам банка использовать камеру своего смартфона для распознавания различных видов платёжных данных, включая баркоды и номера карты. Это позволяет значительно упростить процесс оплаты.

Для случаев, когда нет QR-кода, ИИ может распознать и внести в платёжную форму платёжные реквизиты, такие как ИНН, КПП, БИК и номер счета. Эта функция доступна клиентам ВТБ в приложении ВТБ Онлайн. Разработчики Smart Engines продолжают работать над улучшением ИИ, чтобы сделать жизнь пользователей более удобной.