Российская компания создала спутник для сжигания космического мусора при помощи Солнца

По имеющимся данным, устройство будет автономным и многоразовым. Прямо сейчас у компании есть лишь эскиз аппарата, но уже сейчас ее силами рассматривается целых шесть различных исполнений спутника. Если верить Федеральной службе по интеллектуальной собственности, производитель уже оформил патент на новинку. Также уже сейчас известно, что Easar намерена создать пару макетов новинки, которые будут использованы при проведении макетных испытаний.

”Чтобы солнечное излучение фокусировалось на целевом объекте, на спутник установят одно или несколько трансформируемых зеркал”, — рассказали представители компании.