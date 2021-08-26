Российская компания создаст космическую рекламу размером с три Луны

Напомним, что по планам отечественной компании, они выведут на орбиту 20-30 микроспутников (весом около 7,5 кг). Миниатюрные девайсы будут формировать узнаваемые на Земле изображения-символы при помощи массивов лазеров. Например, логотипы заказчиков рекламы. Заряжаться же девайсы будут от энергии Солнца. Их размер будут сопоставим с размерами трёх Лун.

Отметим, что вывод тестового спутника намечен на 2022 год. Что же до развёртывания группировки, то она ожидается уже в 2024 году.