Российская компания создаст замену импортной системе управления сельским хозяйством

Группа компаний «Русагро» решила заменить зарубежное решение Cropwise на отечественную систему управления сельскохозяйственным производством, основанную на облачном сервисе «История поля». Этот переход стал возможным благодаря гранту от Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ).

«История поля» — это сервис, который позволяет собирать, анализировать и хранить всю информацию о хозяйстве в одной системе. Грант на разработку этого проекта от РФРИТ составил 536 миллионов рублей, и общая стоимость проекта оценивается в 670 миллионов рублей.

Это внедрение новой системы позволит улучшить эффективность сельскохозяйственного производства. Оно поможет уменьшить время, затрачиваемое на сбор и анализ данных с полей, предотвратить кражи сельскохозяйственного имущества и уменьшить расходы на удобрения и средства защиты растений, а также повысить урожайность.