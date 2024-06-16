Российская компания выпустила библиотеку данных

«Базальт СПО» разработала библиотеку libdomain для упрощения администрирования доменов, таких как Samba, FreeIPA, Active Directory и OpenLDAP. Это помогает переходить на российское ПО в IT-инфраструктуре. Библиотека включена в открытый репозиторий проекта «Сизиф» и платформу p11.

В версии libdomain 0.9.13 реализованы начальная поддержка и набор тестов для Samba, тесты для TLS, а также для добавления, удаления, модификации и переименования компьютеров в OpenLDAP. Работа над библиотекой продолжается, и её функциональность будет расширяться.

Разработчики могут использовать libdomain вместо создания API для каждой службы каталогов. Модуль библиотеки распознает, с какой службой происходит взаимодействие. Лицензия GNU GPLv2 позволяет применять libdomain для создания инструментов управления доменной инфраструктурой, коммерческих приложений, средств интеграции, автоматизации процессов, модулей для PowerShell и администрирования.