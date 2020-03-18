Наука и технологии
Сегодня 13:03
Российская компания выпустила обеззараживающий iPhone 11 Pro с использованием оберегов
Вот и еще одна компания решила “навариться” на истерии вокруг коронавируса
В сети появилась информация о том, что российская компания выпустила iPhone 11 Pro с использованием оберегов и “обеззараживающего” серебра.
Производством и выпуском модифицированных смартфонов Apple занимается компания Caviar, которая имеет определенную известность в связи частым выпуском люксовых вариаций смартфонов-флагманов. Новая идея компании связана с бушующей по всей планете эпидемией коронавируса.
”Драгоценные материалы с обеззараживающим действием и сильные символы-обереги призваны защитить обладателя от вредных бактерий, восстановить душевное равновесие, помочь справиться со стрессом в это сложное время”, — говорится в официальном сообщении компании. К слову, при создании “оберегающих” iPhone 11 Pro используется серебро 925 пробы, а также различные обереги, выполненные из золота 750 пробы. Цена на модели данной коллекции стартует от 344 тыс рублей.