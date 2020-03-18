Российская компания выпустила обеззараживающий iPhone 11 Pro с использованием оберегов

”Драгоценные материалы с обеззараживающим действием и сильные символы-обереги призваны защитить обладателя от вредных бактерий, восстановить душевное равновесие, помочь справиться со стрессом в это сложное время”, — говорится в официальном сообщении компании. К слову, при создании “оберегающих” iPhone 11 Pro используется серебро 925 пробы, а также различные обереги, выполненные из золота 750 пробы. Цена на модели данной коллекции стартует от 344 тыс рублей.