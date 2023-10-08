Российская компания выпустила смартфоны с эксклюзивным патриотическим дизайном

Российская компания Caviar, которая специализируется на создании роскошных смартфонов из драгоценных материалов, представила свою новую коллекцию iPhone под названием «Россия».

В этой коллекции представлены три варианта оформления смартфонов, цены на которые варьируются от 449 000 до 499 000 рублей. Каждая модель будет выпущена в ограниченном количестве — всего 99 штук. Покупатели могут выбрать между iPhone 14 Pro и Pro Max, или iPhone 15 Pro и Pro Max с памятью от 128 ГБ до 1 ТБ.

Caviar гордится богатой российской историей, национальными традициями и независимостью страны. В честь России компания создала эту коллекцию, которая отражает богатство, красоту и щедрость России. Смартфоны этой коллекции призваны стать прекрасным подарком для тех, кто ценит свою страну и внёс многие важные вклады в её развитие.

Каждая из моделей коллекции, такие как «Флаг России», «Звезда» и «Двуглавый орёл», представлена с уникальным дизайном и изысканными материалами, включая титан, золото и эмаль. Эти смартфоны станут не только символом патриотизма, но и произведением искусства, которым можно гордиться.