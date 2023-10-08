Российская компания выпустила смартфоны с эксклюзивным патриотическим дизайном

Российская компания выпустила смартфоны с эксклюзивным патриотическим дизайномТакие смартфоны продаёт компания Caviar
Компания Caviar, специализирующаяся на эксклюзивных модификациях смартфонов выпустила патриотическую коллекцию
Российская компания Caviar, которая специализируется на создании роскошных смартфонов из драгоценных материалов, представила свою новую коллекцию iPhone под названием «Россия».
В этой коллекции представлены три варианта оформления смартфонов, цены на которые варьируются от 449 000 до 499 000 рублей. Каждая модель будет выпущена в ограниченном количестве — всего 99 штук. Покупатели могут выбрать между iPhone 14 Pro и Pro Max, или iPhone 15 Pro и Pro Max с памятью от 128 ГБ до 1 ТБ.
Caviar гордится богатой российской историей, национальными традициями и независимостью страны. В честь России компания создала эту коллекцию, которая отражает богатство, красоту и щедрость России. Смартфоны этой коллекции призваны стать прекрасным подарком для тех, кто ценит свою страну и внёс многие важные вклады в её развитие.
Каждая из моделей коллекции, такие как «Флаг России», «Звезда» и «Двуглавый орёл», представлена с уникальным дизайном и изысканными материалами, включая титан, золото и эмаль. Эти смартфоны станут не только символом патриотизма, но и произведением искусства, которым можно гордиться.