Российская компания Yadro тайно вышла на рынок клавиатур и компьютерных мышек

Российская компания Yadro, специализирующаяся на вычислительной технике, начала производство клавиатур и компьютерных мышей под брендом Kvadra. Но интересно, что эти продукты нельзя найти на официальном сайте компании.

Клавиатуры и мыши Kvadra производятся в Китае, и это, возможно, объясняет их отсутствие на официальном сайте. Вероятно, компании не хотят афишировать происхождение из Китая из-за акцентов на импортозамещение.

По словам представителей Yadro, клавиатуры и мыши Kvadra предназначены для корпоративных клиентов и не представлены на общественном сайте. Тем не менее, эти продукты можно найти на других площадках, таких как Avito и Яндекс.Маркет, но они продаются по разным ценам.

На рынке электроники также существует обеспокоенность возможной монополией российской компании «Бештау электроникс» на клавиатуры и мыши. Это связано с их идеей внедрения балльной системы для определения «отечественности» периферийных устройств. Такие меры направлены на борьбу с продажей «российских» устройств, произведённых за рубежом.

Yadro продаёт разнообразную вычислительную технику, а также планирует выпустить смартфон под брендом Kvadra. Производство компании осуществляется в России, и они стремятся к увеличению производственных мощностей до 2024 года.