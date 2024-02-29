Опубликовано 29 февраля 2024, 23:31
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Российская компания запустит на орбиту 7 сверхмалых спутников «Зоркий-2М»И другие планы
Российская компания Sitronics Group анонсировала планы по запуску 82 спутников автоматической идентификационной системы (АИС) SITRO-AIS для отслеживания морских судов и семи сверхмалых спутников ДЗЗ «Зоркий-2М» до конца текущего года. Два спутника «Зоркий-2М» уже находятся на орбите, а семь аппаратов этого типа будут запущены в ближайшее время.
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Группировка ДЗЗ «Зоркий-2М» будет состоять из 33 спутников, обеспечивая ежедневное покрытие любой точки планеты с разрешением от 2,5 до 2,8 метра на пиксель. Президент Sitronics Group, Николай Пожидаев, отметил, что увеличение числа спутников позволит повысить частоту обновления данных и расширить применение их космических сервисов.
Системы АИС SITRO-AIS предназначены для мониторинга морского транспорта, обеспечивая точную и оперативную информацию о перемещении судов. Эти технологии активно применяются в различных областях, включая транспорт, судоходство, рыболовство и сельское хозяйство.