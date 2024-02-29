Российская компания запустит на орбиту 7 сверхмалых спутников «Зоркий-2М»

Группировка ДЗЗ «Зоркий-2М» будет состоять из 33 спутников, обеспечивая ежедневное покрытие любой точки планеты с разрешением от 2,5 до 2,8 метра на пиксель. Президент Sitronics Group, Николай Пожидаев, отметил, что увеличение числа спутников позволит повысить частоту обновления данных и расширить применение их космических сервисов.

Системы АИС SITRO-AIS предназначены для мониторинга морского транспорта, обеспечивая точную и оперативную информацию о перемещении судов. Эти технологии активно применяются в различных областях, включая транспорт, судоходство, рыболовство и сельское хозяйство.