Российская компания засудила картографический сервис «2ГИС» за негативный отзыв пользователя

До этого пользователь «2ГИС» оставил негативный отзыв о финансово-промышленной корпорации «Сибпром» с критикой руководителя, качества деловых отношений и работы предприятия. «Сибпром» обратилась в суд с требованием признать отзыв несоответствующим действительности и порочащим репутацию, а также обязать «2ГИС» удалить комментарий и взыскать с сервиса 15756 рублей за составление нотариального протокола осмотра сайта и 6 тысяч рублей госпошлины.

В итоге суд встал на сторону истца и удовлетворил его требования. «2ГИС» в ответ подал кассационную жалобу, на которую получил отрицательное решение суда. Доказательства, что права истца нарушило другое лицо, а не сервис, не убедили суд. И, согласно решению суда, у владельца сайта была техническая возможность удалить комментарий.