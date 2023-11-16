Российская критическая инфраструктура перейдёт на доверенное ПО к 2030 году

В России введён новый порядок перехода на использование отечественных программно-аппаратных комплексов (ПАК) на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). Согласно указанию правительства, переход субъектов КИИ на доверенные ПАК будет осуществляться с 1 сентября 2024 года до 1 января 2030 года. Этот переход предусматривает замену имеющегося иностранного оборудования на технику и программное обеспечение, внесённые в соответствующие реестры российской радиоэлектронной продукции.

Планы отраслей для перехода на доверенные ПАК должны быть утверждены до 1 сентября следующего года. Этой задачей займутся несколько ведомств, включая Минпромторг, Минздрав, Минобрнауки, Минтранс, Минцифры, Минэнерго, Минфин, Росреестр, Банк России, Росатом и Роскосмос. Кроме того, организации, владеющие значимыми объектами КИИ, должны утвердить свои планы перехода до 1 января 2025 года.

Эти меры направлены на обеспечение безопасности критической информационной инфраструктуры страны и на смену зарубежного оборудования на отечественные аналоги.