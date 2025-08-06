Российская Lada Vesta засветилась в рекламе сервиса подержанных авто Amazon

Машина ярко-оранжевого цвета засветилась в публикации, посвящённой запуску сервиса Amazon Autos, ориентированного на продажу подержанных автомобилей.

В материале говорится о том, что в Лос-Анджелесе уже началась продажа поддержанных авто через новый сервис Amazon, а в скором времени он заработает и в других городах.

При этом Amazon пока предлагает лишь автомобили марки Hyundai, а Lada в США официально не представлена.

Появление Lada Vesta в рекламной кампании вызывает вопросы: скорее всего, иллюстрация выбрана случайно или была позаимствована с фотостока.

Тем не менее, внимательные пользователи заметили ироничный контраст между реальным ассортиментом сервиса и машиной, которая не продаётся в США вовсе.