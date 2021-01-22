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Российская МиГ изобрела технологию, не допускающую попадание самолёта в штопор
Что делает и без того передовые МиГ ещё более технологичными
Как стало известно, российская компания МиГ изобрела новую технологию, не допускающую попадание самолёта в штопор. Производитель уже запатентовал свежую разработку, а также установил её на истребители МиГ-35 и МиГ-29М/М2.
Реализована технология за счёт ограничения предельно допустимых нагрузок самолёта, передаёт ТАСС. С помощью её внедрения в МиГ-35 и МиГ-29М/М2, компании удалось добиться повышения тактико-технических показателей боевых воздушных судов. А учитывая, что МиГ-35 и без того сегодня является одним из самых передовых российских многоцелевых истребителей, его модифицированная версия явно сможет удивить специалистов.
Отметим, что несмотря на всё вышеописанное, Минобороны России всё равно отдаёт предпочтение линейке Су. В связи с этим вряд ли стоит ждать массовых поставок истребителей ВКС. Но представители МиГ уже заявили, что они рассчитывают на интерес к их продукции со стороны зарубежных партнёров.