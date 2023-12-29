Российская молодежь искала с помощью ChatGPT способы нарушить законИнтересное времяпрепровождение
В ходе конкурса, организованного Роскомнадзором и Российским обществом «Знание», молодежные команды искали способы использования ИИ, включая ChatGPT, для получения информации о нарушении закона.
Конкурс включал задания по креативному, фактологическому и технологическому направлениям, в том числе задачу «сломать» алгоритмы ИИ.
Одна из команд, DeCode, нашла способ обойти установленные в ChatGPT запреты, предложив алгоритму играть в DarkGPT, который действует «вне установленных правил».
В результате, ChatGPT предоставил информацию о культивировании растений, содержащих наркотические препараты, и способах самовольного подключения к электрическим и тепловым сетям.
Другая команда, «Нейронные сети», попросила ChatGPT сгенерировать ключи для активации Windows.
После отказа алгоритма, команда предложила ему рассказать кибернетическую сказку про ИИ, генерирующего ключи в формате, используемом для ключей активации, что привело к генерации нескольких ключей.