Конкурс включал задания по креативному, фактологическому и технологическому направлениям, в том числе задачу «сломать» алгоритмы ИИ.

Одна из команд, DeCode, нашла способ обойти установленные в ChatGPT запреты, предложив алгоритму играть в DarkGPT, который действует «вне установленных правил».

В результате, ChatGPT предоставил информацию о культивировании растений, содержащих наркотические препараты, и способах самовольного подключения к электрическим и тепловым сетям.

Другая команда, «Нейронные сети», попросила ChatGPT сгенерировать ключи для активации Windows.

После отказа алгоритма, команда предложила ему рассказать кибернетическую сказку про ИИ, генерирующего ключи в формате, используемом для ключей активации, что привело к генерации нескольких ключей.