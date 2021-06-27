Российская молодёжь променяла гаджеты на одежду

Наука и технологии
Сегодня в 13:21
Российская молодёжь променяла гаджеты на одеждуДостаточно интересная смена интересов
Специалисты банка «Русский стандарт» провели свежее исследование среди молодёжи и оно показало крайне интересные результаты.
Так, например, средний чек расходов россиян в возрасте от 14 до 18 лет на гаджеты в первом полугодии 2021 года снизился на 49%, пишет ТАСС. Что интересно, за тот же период они начали тратить больше на одну покупку по карте — примерно на 14% или 412 рублей.
Например, самый заметный рост заметен в сегменте моды и стиля, а именно в магазинах одежды и обуви. За обозначенный период он вырос в два раза — до 2337 рублей.
В прошлый раз подобное исследование проводилось в середине 2020 года.