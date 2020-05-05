Российская негосударственная компания выведет в космос пять новых спутников

Так, судя по планам компании, один из аппаратов, который назвали Cubesat 1U, будет запущен для Саудовской Аравии, а заказчиком еще одного из них (Cubesat 3U) стал Тунис. Если верить официальным данным, Cubesat 1U будет использован для для образовательных целей, а Cubesat 3U запускается для поддержки интернета вещей. В дальнейшем Тунис планирует нарастить группировку таких спутников на орбите до 30 аппаратов.

Также стало известно, что все пять спутников будут отправлены при помощи российской ракеты-носителя “Союз-2.1а”, а за разгон будет отвечать блок “Фрегат” с космодрома Байконур.